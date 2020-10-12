ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبدالله السعيد فى الصدارة ومنافسة من شريف وبواليا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وبفارق عن أقرب منافسيه بخمس أهداف ويرغب فى تحقيق ذلك الإنجاز خاصة فى الموسم الذي تخطي به حاجز المائة هدف فى الدورى.

وكان النادى الأهلى قد تعادل أمام فريق بيراميدز سلبيًا ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز والذي حقق للقلعة الحمراء اللقب للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي.


ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز 17 هدف

محمد شريف لاعب إنبي 12 هدف

والتر بواليا لاعب الجونة 12 هدف 

سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 11 هدف 

محمود علاء لاعب الزمالك 10 هدف

مصطفى محمد لاعب الزمالك 9 أهداف

جون أنطوي لاعب بيراميدز 9 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف

وليد سليمان لاعب الأهلي 8 أهداف 

ويذكر أن الزمالك سيواجه حرس الحدود اليوم ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

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