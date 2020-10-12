موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع الأهلي









انتهت قمة الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز بين النادي الاهلي وفريق بيراميدز بنتيجة التعادل السلبي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.





ورفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.





ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش يوم الاربعاء المقبل 14 أكتوبر، وذلك في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس مصر.



