موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع الأهلي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:43 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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انتهت قمة الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز بين النادي الاهلي وفريق بيراميدز بنتيجة التعادل السلبي، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. 

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش يوم الاربعاء المقبل 14 أكتوبر، وذلك في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس مصر. 

يذكر أن بيراميدز قد خسر بطولة كأس مصر في النسخة الماضية على يد الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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