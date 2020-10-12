أول تعليق من الرجاء عقب الفوز بالدوري المغربي.. والاستعدادات لمواجهة الزمالك

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق نادي الرجاء البيضاوي المغربي على الفوز بلقب الدوري المغربي بشكل رسمي واختلافها التام عن مواجهة نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وهنأ سعيد وهبي، المتحدث الرسمي بإسم الرجاء المغربي، جماهير الفريق بعد حصد الدوري بالفوز الصعب على الجيش الملكي.

وقال سعيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "كنا على بعد دقائق قليلة من خسارة الدوري المغربي، لكن عزيمة لاعبي الرجاء منحتنا فوزا مستحقا على الجيش والتتويج بلقب الدوري".

وأكمل: "كل مباراة ولها طقوسها الخاصة، الفوز بالدوري ليس له علاقة بمواجهة الزمالك، الأبيض مرحب به في المغرب ونسعى لتقديم كرة مشرفة للكرة العربية".

وأتم: " تركيزنا الفترة الماضية على المسابقة المحلية والآن يبدأ التركيز على دوري الأبطال".

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