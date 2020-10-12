بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس المناولة الاحتفالية بمصر الجديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:36 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس أمس الأحد، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.

حيث شارك في الصلاة والاحتفال القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي رعاة الكنيسة، وشمامسة الكنيسة.

وألقى غبطة أبينا البطريرك كلمة العظة حول "يسوع هو خبز حياتنا"، كما أكد غبطته على أهمية المناولة بأنها "غذاء وفرح لنفوسنا".

تَخلَّـل كلمةَ العظة لقاءٌ أبوي مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، وختم غبطته صلاة الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية لكل الحاضرين.

وعقب صلاة القداس الإلهي تم توزيع الشهادات التذكارية على الأطفال، كما تم تكريم الخدام الذين ساهموا في تكوين وإعداد هؤلاء الأطفال.

فى سياق آخر تدعو أمانة المدارس الكاثوليكية بالقاهرة، بحضور القداس الإلهي الافتتاحي للعام الدراسي الجديد 2020-2010، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 15 اكتوبر 2020.

ويترأس الصلاة المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بالامانه العامة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بكاتدرائية الروم الكاثوليك بالظاهر

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