موقف محرج لمخرج مع الراحل نور الشريف!

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
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نشر المخرج عمرو عرفة، صورة نادرة تجمعه بالفنان الراحل، نور الشريف، والتي يعود عمرها إلى 31 عاما.

وشارك عرفة الصورة عبر حسابه على موقع "تويتر" وهي من كواليس فيلم "الحقونا" من إنتاج عام 1989، والذي كان عمرو عرفة يعمل فيه وقتها مدير إنتاج.

كما كشف عمرو عرفة عن موقف محرج تعرض له في يوم التقاط الصورة في 28 إبريل، وهو أنه فوجئ بطاقم عمل الفيلم وهم يحضرون كعكة، ليظن أنهم يحتفلون بعيد ميلاده الذي يتزامن مع ذلك التاريخ، ولكن كانت الصدمة أنها كانت لنور الشريف بمناسبة عيد ميلاده.

وأضاف المخرج الشهير أنه لم يغضب ولم يخبر أحدا بمشاعره وقتها ووقف إلى جانب نور الشريف وقتها وكأن الاحتفال بعيد ميلاده هو، كما تبين الصورة.

يشار إلى أن عمرو عرفة هو شقيق المخرج البارز، شريف عرفة، وقدم للسينما المصرية العديد من الأفلام الناجحة، منها "أفريكانو" لأحمد السقا و"زهايمر" من بطولة عادل إمام و"من 30 سنة" من بطولة منى زكي و"ابن القنصل" من بطولة خالد صالح وغادة عادل.

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