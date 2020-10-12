مشاهدات مرتفعة لأغنية صابر الرباعي الجديدة "جريدة الرجل الثاني"





طرح المطرب صابر الرباعي برومو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني" عبر موقع الفيديوعات الشهير يويتوب.





وحققت الأغنية حتى الأن أكثر من 78,637 مشاهدة منذ طرحها في 6 أكتوبر الجاري.





والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني ألحان طلال.





ولاقت الأغنية فور طرحها إعجاب الجمهور الذي عبر عن حبه لكلمات ولحن الأغنية الجديدة.



