بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور للتطاوله على الدولة المصرية بصفه عامة وعلى وزير الشباب والرياضة بصفة خاصة. 

وقال صبري: "خرج مرتضى منصور بفيديو من إحدى اللقاءات في نادي الزمالك عقب صدور قرار من اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 سنوات وما أن صدر هذا القرار إلا أنه قد جن جنونه وأصبح يكيل العديد من الاتهامات والسباب لجميع فئات الدولة غير معتبرًا بأي عقاب قد يلحق به من جراء ما يفعله فخرج في هذا الفيديو بكل تبجح وتحديًا سافرًا مهاجمًا وزير الشباب والرياضة ومستشاريه المعاونين له".

وقال نصًا: "أنت المسؤول عن مراجعة الهيئات الأربعة وزاي ما المحكمة قالت أنت كنت متقاعس وسلبي واجتمعت مع مستشارينك وشافو الأحكام وقالوا ايه المسخر ديه دا شغل بلطجة". 

وهذا ما يعتبر تطاولًا علي وزير الشباب والرياضة والذي يمثل الدولة المصرية في نشاطها الرياضي وأنه يعيب ويسب الوزير بأوصاف وانعات متهمًا إياه بالبلطجة وبالسلبية والتقاعس عن أداء عمله وأصبح يكيل الاتهامات بدون أي دليل مما يسيء إلي وضع الرياضة المصرية المتمثلة في وزيرها أمام العالم من تلك الصراعات التي هي من نتاج خياله ونعلم علم اليقين أن الدولة تدار بالقانون وباللوائح دون أي مجاملات أو محاباة من أحد.

وقال صبري، إن الهدف من تلك التصريحات إلى الإساءة إلى الوزير وسياسته التي ينتهجها في وزارته مع مستشاريه ويعد هذا من قبيل إساءة سمعة مصر أمام العالم وذلك من أجل العبث باستقرارها والتأثير على مؤسساتها وذلك من أجل أغراض شخصية وأن ما أتاه المبلغ ضده يشكل أركان جرائم تمس أمن واستقرار البلاد وتهديد لسياسة الدولة بجميع مؤسساتها.

وطلب صبري التحقيق مع مرتضى منصور وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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