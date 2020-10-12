موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:51 ص
بوابة الفجر
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كتب: علي ماهر حلمي 

يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا على نظيره إيفرتون فى الديربي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت القادم فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي إيفرتون المباراة وهو فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي ليفربول المركز الرابع.

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