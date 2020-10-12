نجم الأهلي السابق : إيقاف مرتضي منصور سيؤثر على الزمالك إفريقيًا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد النادى الأهلى والزمالك بمواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الشهر الجاري ومواجهة الوداد والرجاء على الترتيب.

وتحدث أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن تأثر فريق الكرة بنادي الزمالك بالقرار المتخذ ضد مرتضى منصور رئيس النادي بإيقافه 4 سنوات.

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": ": "بكل تأكيد سيتاثر اللاعبين والجهاز الفني بذلك القرار قبل مواجهتي الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع:"إيقاف مرتضي منصور سيؤثر على الزمالك بالسلب في بطولة أفريقيا"

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