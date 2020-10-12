موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:36 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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ستضيف نادي ريال مدريد على ملعبه الأسبوع القادم نظيره قادش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة بدفعة معنوية قوية بعد الفوز فى الجولتين السابقتين أمام بلد الوليد وريال بيتيس ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.

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