تعرف على موقف إيدين هازارد من المشاركه في الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف إيدين هازارد، جناح فريق ريال مدريد من المشاركه في الكلاسيكو الإسباني، التي ينتظره جميع عشاق الساحرة المستديرة في جميع بقاع الأرض.





وكان هازارد تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى خلال نهاية الشهر الماضي، جعلته يغيب عن مباريات الميرنجي.





ووفقاً لما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، فإن من المؤكد غياب هازارد، عن الكلاسيكو الذي يجمع بين الميرنجي وفريق برشلونة يوم 24 من الشهر الجاري".





وأضاف:" مازال أمامه النجم البلجيكي نحو 3 أسابيع للتعافي من الإصابة التي تجددت مرة أخرى، مما يجعله خارج حسابات الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريـال مدريد".



