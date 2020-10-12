أحمد بلال: أتمني الزمالك يخرج من الرجاء

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حقيقة تشجعيه لنادي الزمالك أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتمنيه صعود الزمالك إلى النهائي لمواجهة الأهلي حال تخطي الأخير منافسه الوداد المغربي.

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": ": "لن أشجع الزمالك وأتمنى عدم صعوده إلى لقاء النهائي ويخسر أمام الرجاء".

وتابع: "لا يوجد وطنية في تشجع الزمالك" موضحًا أنه سيشجع لاعبي نادي الزمالك خلال لعبها في منتخب مصر ولكن لن أشجع الزمالك.

وأشار: "الرجاء المغربي أجهز الفرق فنيًا من الأهلي والزمالك والوداد وهناك إصابات قوية يعاني منها الأهلي وأتمنى ألا تؤثر عليه".

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