أحمد بلال: أتمني الزمالك يخرج من الرجاء





تحدث أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن حقيقة تشجعيه لنادي الزمالك أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتمنيه صعود الزمالك إلى النهائي لمواجهة الأهلي حال تخطي الأخير منافسه الوداد المغربي.





وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": ": "لن أشجع الزمالك وأتمنى عدم صعوده إلى لقاء النهائي ويخسر أمام الرجاء".





وتابع: "لا يوجد وطنية في تشجع الزمالك" موضحًا أنه سيشجع لاعبي نادي الزمالك خلال لعبها في منتخب مصر ولكن لن أشجع الزمالك.



