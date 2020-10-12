الإتحاد الإسباني يدرس تغيير موعد الكلاسيكو













ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن الإتحاد الإسباني يدرس تغيير موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والمقرر لها يوم 25 أكتوبر الجاري.









ويستضيف ملعب كامب نو، مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال وبرشلونة يوم 25 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.





ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإتحاد يفكر في تغيير موعد المباراة، بسبب وجود بعض التعارض نتيجة تغيير مواعيد المباريات.









وأوضحت، ريال مدريد وبرشلونة يدرسان الموافقة على تغيير موعد المباراة، التي كان مقرراً لها الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي لإسبانيا.







