رغبة قطبي مانشيستر في التعاقد مع هذا المدرب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة قطبي مانشيستر في التعاقد مع المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير، خلال الفترة القصيرة المقبلة.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "ذا صن" البريطانية،فإن يرغب كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير، خاصة في ظل تراجع مستوي الفريقين خلال عهد المدربين، بيب جوارديولا، وسولسكاير".


وأضاف:" أن الناديين الإنجليزيين يسعيان بقوة للتعاقد مع بوكيتينو خلال الفترة القادمة، في ظل تراجع مستوى المان يونايتد في الدوري الإنجليزي، وفي نفس الوقت في ظل عدم تجديد عقد المدرب الإسباني للفريق السماوي".


ويبلغ بوكيتينو من العمر 48 عاما، وقد غاب عن كرة القدم لمدة عام تقريبًا بعد مغادرة ملعب "وايت هارت لين" في نوفمبر الماضي.


ويريد الأرجنتيني العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعدما استعادة بريقه، ومن المتوقع أن يوفر قطبا مانشستر له كل المقاومات من أجل النجاح.

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