موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع بيراميدز
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
أحمد عصام
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تعادل فريق الأهلي مع بيراميدز بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة ترتيب الدوري العام، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد البيضاوي يوم 17 أكتوبر المقبل في المغرب، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وخسر الوداد بطولة الدوري المغربي بالأمس، وذلك لصالح فريق الرجاء البيضاوي، بالرغم من الفوز على الفتح الرباطي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بالجولة الأخيرة من المسابقة.
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