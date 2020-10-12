موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع بيراميدز









تعادل فريق الأهلي مع بيراميدز بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة ترتيب الدوري العام، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد البيضاوي يوم 17 أكتوبر المقبل في المغرب، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



