موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع بيراميدز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


تعادل فريق الأهلي مع بيراميدز بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة ترتيب الدوري العام، بينما يحل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.  

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد البيضاوي يوم 17 أكتوبر المقبل في المغرب، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخسر الوداد بطولة الدوري المغربي بالأمس، وذلك لصالح فريق الرجاء البيضاوي، بالرغم من الفوز على الفتح الرباطي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بالجولة الأخيرة من المسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن موقف كهربا وبادجي من المشاركة أمام الوداد

منذ ساعة و 13 دقيقة

أحمد خالد صالح ينشر صورة تخيلية لوالده في عقد قرانه ويعلق: "صورة غالية عليا أوي"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق من الرجاء المغربي على انتقال بدر بانون للأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. جاريدو مديراً فنياً للوداد البيضاوي

قبل موقعة الوداد.. 7 إنتصارات و23 هدفًا في تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية المغرب

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

منافسا الأهلي والزمالك.. تعثر الرجاء وفوز الوداد في الدوري المغربي

منافسا الأهلي والزمالك.. الوداد والرجاء يواصلان انتصاراتهما في الدوري المغربي

تعرف على مركز الوداد في الدوري المغربي قبل مواجهة الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»