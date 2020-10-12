دينا فؤاد: كنت أشعر بالخجل بسبب دور زوجة الإرهابي عشماوي في "الاختيار"







وقالت إنها كانت تخجل من أداء شخصيتها الشيطانية بالمسلسل، حيث كانت تجسد دور زوجة الإرهابى هشام عشماوى.



وتابعت:"الشخصيات الشيطانية أي حد يخجل أن يمثلها ولكن الرسالة تقتضى ذلك.. والحمد الله الرسالة وصلت للمشاهدين وحقق المسلسل نجاح كبير".



وأشارت ،:"كنت أشعر بالخجل وأنا أقوم بتمثيل زوجة الإرهابى هشام عشماوى في مسلسل الاختيار"، مشيرة إلى تكريم الرئيس لها ولأبطال المسلسل منحهم طاقة إيجابية ورفع من روحهم المعنوية، مضيفة:"الرئيس أشاد من قلبه بأبطال مسلسل الاختيار".









أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن شعورها بالفخر بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها ولأبطال مسلسل الاختيار اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مساء مع الأعلامي وائل الإبراشي عبر المصرية الأولى :"فخورين بالتكريم والكلام المبهر الذى تحدث به الرئيس عن المسلسل والأبطال والأداء،.