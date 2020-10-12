عاجل.. أول تعليق من فرجاني ساسي حول إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
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كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا.

وكتب ساسي عبر صفحته الشخصية على تويتر: "احتراما للبروتوكول الطبي المعمول به في بلدي، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـCOVID+، كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".

ويتواجد  ساسي بتونس رفقة منتخب بلاده، لخوض مباراة السودان الودية في رادس، قبل السفر إلى النمسا لمواجهة نيجيريا، وهي الرحلة التي تخلف عنها نجم نسور قرطاج.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،قد  أعلن أن فرجاني ساسي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، واصفا إصابته بـ"الحظ السيء".

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي ذهابا يوم 18 أكتوبر الجاري، قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة يوم 24 من الشهر ذاته.جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات بعد تعديه على حكم مباراة فريقه أمام المصري.

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