عاجل.. أول تعليق من فرجاني ساسي حول إصابته بفيروس كورونا

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا.





وكتب ساسي عبر صفحته الشخصية على تويتر: "احتراما للبروتوكول الطبي المعمول به في بلدي، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـCOVID+، كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".





ويتواجد ساسي بتونس رفقة منتخب بلاده، لخوض مباراة السودان الودية في رادس، قبل السفر إلى النمسا لمواجهة نيجيريا، وهي الرحلة التي تخلف عنها نجم نسور قرطاج.





يذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،قد أعلن أن فرجاني ساسي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، واصفا إصابته بـ"الحظ السيء".



