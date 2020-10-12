بعد تألقه في "دانتيل".. محمود نصر يحضر لقنبلة فنية جديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حقق النجم السوري "محمود نصر" نجاحا ساحقا بشخصية يوسف، في مسلسل دانتيل، وشاركته البطولة فيه النجمة اللبنانية سيرين عبد النور.

أبدع محمود نصر في تجسيد شخصية يوسف واعتمد أسلوب السهل الممتنع، وحظي العمل على إعجاب محبيه.

وتستعد “shahid vip” لإطلاق عرض حصري لمسلسل “دفعة بيروت” لـ MBC وإيغل فيلمز و جوي برودكشن في 16 من أكتوبر الحالي، والذي سيظهر عبره الفنان محمود نصر بإطلالة جديدة وأداء مختلف كلياً عن مسلسل “دانتيل”.

ومن المقرر أنه سوف يجسد في العمل شخصية “مشعل” سوري الجنسية من أم كويتية، وهو رجل أعمال يدير كل شركات عائلته، قوي الشخصية ومتسلط.

وتدور أحداث مسلسل “دفعة بيروت” خلال ستينيات القرن الماضي، حول طلبة أوفدتهم دولة الكويت للدراسة في لبنان، والتقوا بشباب من مختلف الجنسيات، لتجمعهم مواقف وأحداث مثيرة، يسلط عبرها العمل الضوء على علاقات الحب والروابط الاجتماعية في تلك المرحلة.

المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، ويضم على قائمة أبطاله إلى جانب محمود نصر، العديد من الفنّانين الخليجيين، والعرب.

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