تركي آل الشيخ يداعب عمرو دياب في عيد ميلاده

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تهنئة الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده.

ونشره صورة نادرة للهضبة  خلال فترة الطفولة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 
وداعب آل الشيخ، عمرو دياب بتعليقه على الصورة، حيث كتب "الهضبة  في عيد ميلاده اللي جاي!".

يذكر أن الهضبة احتفل أمس 11 أكتوبر الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ بدايته في عالم الفن وحافظ على مكانته لأكثر من ثلاثين عاما.

تركي آل الشيخ يداعب عمرو دياب في عيد ميلاده
تركي آل الشيخ يداعب عمرو دياب في عيد ميلاده

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