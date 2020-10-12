نجل أصالة يوجه رسالة لطارق العريان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب خالد الذهبي، نجل المطربة أصالة عن حبه لعائلته، مؤكدا بإن اهم شيئ هو قضاء وقت مع العائلة.

ونشر خالد، صورة تجمعه بوالدته واشقائة ادم وعلي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلا: "أخبرني.. هل تقضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلًا حقيقيًّا”.

وأضاف الذهبي: “أعلم أن هذا هو الاقتباس المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفًا وأعد مشاهدته مرة أخرى، آه وشيء آخر أيضًا، املأ هذه الفجوة سريعًا من أجلنا”.


وتوقع البعض بأن خالد الذهبي، يوجه هذا الرسالة إلى زوج والدته السابق طارق العريان، في محاولة منه لعودتهم من جديد فهو كان بمثابة أب له.

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