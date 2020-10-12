نجم مانشستر سيتي يقترب من التجديد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه مستعد لتوقيع عقد جديد مع السيتيزن خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن دي بروين يستعد للتوقيع على عقد جديد مع مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وقال دي بروين: "أنا سعيد جدًا في النادي، بوسعي القول الآن إنني لم أتحدث مع النادي لهذا لا أعرف لماذا يقول الناس إنني وافقت بالفعل على بعض الأمور".

وتابع: "دائما قلت للجميع إنني سعيد بالفعل في صفوف النادي وأشعر بالارتياح. ولذا فإنه إذا أراد القائمون على إدارة النادي الحديث معي فأنا مستعد لذلك، لكن حتى الآن لم يحدث أي شيء".

وواصل: «إذا انضم ليونيل ميسي للنادي فسيكون شيئا جميلا، وإن لم ينضم فهناك ما يكفي من اللاعبين الجيدين في النادي الذين أستمتع باللعب إلى جانبه".

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