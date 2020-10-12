الكشف عن موقف كهربا وبادجي من المشاركة أمام الوداد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف النادي عن حجم إصابة الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا واليو بادجي وموقفهم من اللحاق بمباراة الوداد البيضاوي المغربي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي من المقرر إقامتها في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن محمود عبدالمنعم كهربا يعاني من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراه أمام نادي بيراميدز، وتم استبداله باليو بادجي الذي خرج مصابا بين شوطي المباراة.

ومن المقرر أن يخضع محمود عبدالمنعم كهربا لفحص طبي من أجل وضع البرنامج التأهيلي، وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية مجددا.

وسيخضع السنغالي اليو بادجي الي فحص طبي هو الآخر بعد شكواه للجهاز الطبي بالنادي من آلام في للانكل، ويعمل خالد محمود في الوقت الحالي على تجهيزه بشكل أمثل من أجل المشاركة في لقاء الوداد البيضاوي القادم.

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