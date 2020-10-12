نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

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شاركت النجمة اللبنانية نجوى كرم محبيها صورًا جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر.



وظهرت نجوى كرم في الصور بإطلالة أنيقة جديدة، سرقت من خلالها الأنظار ببنطلون من اللون الأبيض وقميص من اللون الأزرق الفاتح نسقت معهما Belt من اللون الذهبي وهو ما زاد من جمال الإطلالة.



ونالت صور نجوى كرم إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تفاعلوا معها من خلال التعليق عليها.



على صعيد آخر، تشارك نجوى في لجنة تحكيم برنامج The Voice Senior بموسمه الأوّل وإلى جانبها النجوم – المدرّبين: هاني شاكر، ملحم زين وسميرة سعيد.



وتقدّم النسخة العربية من برنامج The Voice Senior أصواتًا غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها ضمن الموسم الأول من البرنامج.



الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “بيروت” من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان وسام الأمير وتوزيع داني حلو.