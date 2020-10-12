أخر مستجدات حملة سحب الثقة من بارتوميو في برشلونة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أصبحت أيام مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو معدودة بعد الوصول للعدد المطلوب لسحب الثقة من هذه الإدارة، إثر قيام جوردي فاري بالدعوة لجمع توقيعات للإطاحة بمجلس بارتوميو.

وأعلنت حملة سحب الثقة من بارتوميو، في وقت سابق، وصولها لعدد الأصوات الصحيحة لإقامة تصويت نهائي حول مستقبل رئيس النادي الكتالوني ومجلس إدارته.

ويعتبر الرقم الإجمالي للتوقيعات الصحيحة هو أكبر رقم رسمي تم تجميعه من قبل الأعضاء معلنين عدم رضائهم عن إدارة رئيس البارسا، وطالبوا بضرورة سحب الثقة منه.

ومن المفترض أن يقام الاستفتاء النهائي بعد أسبوعين، وعلى الجانب الآخر بارتوميو سيحاول إيقاف التصويت على سحب الثقة، عن طريق قرار قاضٍ يشل العملية، عن طريق تقديم شكوى للحرس المدني بوجود تزوير في التوقيعات.

وقد اشتكي اشتكى إدارة الفريق الكاتالوني بالفعل للحرس المدني بشأن تزوير محتمل للوثائق، لحوالي 300 توقيع في حملة حجب الثقة عن رئاسة بارتوميو.

وإذا رأى القاضي أن بالفعل هناك بعض الأدلة على وجود تزوير في الأصوات، فإنه سوف يقوم بتجميد حركة حجب الثقة حتى يتم البت في القضية.

وقد بدأت حملة جمع التوقيعات من قبل 3 مرشحين للرئاسة هم، جوردي فاري وفيكتور فونت ولويس فرنانديز و8 من مجموعات الرأي.

وأعرب جوردي فاري، ممثل حملة سحب الثقة، عن سعادته بالوصول لعدد التوقيعات المطلوبة، وأعلنت لجنة فرز التوقيعات بسحب الثقة من مجلس بارتوميو.

وقد وصل العدد الإجمالي للتوقيعات إلى 16521 توقيعا صحيحا، وهو العدد المطلوب لإجراء استفتاء على الإطاحة برئيس برشلونة وإجراء انتخابات عاجلة.

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