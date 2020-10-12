تعرف على حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف أحمد الجبالي وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب حقيقة إصابة مواطنه فرجاني ساسي نجم منتخب تونس ونادي الزمالك بفيروس كورونا.

وأكد أحمد الجبالي، أنه على تواصل مستمر مع سيف الدين وما ذكر عن إصابته بكورونا غير حقيقي.

وقال الجبالي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "على تواصل مستمر بالجزيري وما ذكر عن إصابته بفيروس كورونا غير حقيقي".

وأكمل: "من تعرض للإصابة بفيروس كورونا سيف الدين الخاوي وليس الجزيري".

وأتم حديثه قائلا: "كما أن فرجاني ساسي تعرض لنزلة برد فقط وليس مصابا بكورونا مثلما انتشر".

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