تعرف على حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا









كشف أحمد الجبالي وكيل أعمال التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب حقيقة إصابة مواطنه فرجاني ساسي نجم منتخب تونس ونادي الزمالك بفيروس كورونا.





وأكد أحمد الجبالي، أنه على تواصل مستمر مع سيف الدين وما ذكر عن إصابته بكورونا غير حقيقي.





وقال الجبالي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "على تواصل مستمر بالجزيري وما ذكر عن إصابته بفيروس كورونا غير حقيقي".





وأكمل: "من تعرض للإصابة بفيروس كورونا سيف الدين الخاوي وليس الجزيري".



