اليونان وسلوفينيا يواصلان الصراع على صدارة المجموعة الثالثة

اشتدت المنافسة بين منتخبي اليونان وسلوفينيا على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري القسم الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزهما على مولدوفا وكوسوفو على الترتيب في الجولة الثالثة للمجموعة اليوم الأحد.





تغلب منتخب اليونان 2 / صفر على ضيفه منتخب مولدوفا، في حين فاز المنتخب السلوفيني 1 / صفر على مضيفه منتخب كوسوفو.





وارتفع رصيد منتخب اليونان إلى سبع نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب سلوفينيا، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين احتل منتخبا كوسوفو ومولدوفا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.





في العاصمة اليونانية أثينا، افتتح انستاسيوس باكاسيتاس التسجيل لليونان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز أصحاب الأرض النتيجة في الشوط الثاني، بعدما أحرز بيتريوس ماندالوس الهدف الثاني في الدقيقة 50.



