أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:34 ص
أمنية فوزي
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أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريبات تفضح مؤامرات قناة الجزيرة ضد مصر، وتسريبات تفضح هيلاري كلينتون.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن كلينتون هي "البوسطجي" الذي فضح أوباما في الوطن العربي، حيث كانت تنشر الفوضى للتخريب في مصر والعالم العربي.

وأشار إلى أن هيلاري كلينتون اجتمعت مع حمد بن جاسم لإحداث فوضى في مصر، مؤكدًا أن المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية لا زالت مستمرة.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو أفشلت المخططات الإرهابية لإسقاط الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الوثائق الأمريكية كشفت حجم الخيانة من جماعة الإخوان الإرهابية وعملاء السفارات ضد مصر.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا تصالح ولا مصالحة ولا حتى كلام مع أي واحد بيخون مصر، متابعًا: "هذا الباب مغلق مغلق مغلق، دي ناس بتعبد المرشد، إنما إحنا بنعبد المولى عزوجل"، لافتًا إلى أن العدو أصبح واضحًا لمصر والمصريين، متابعًا: "الشعب المصري نزل ضد الإخوان في 30 يونيو، ولا يؤيدهم في دعواهم ضد الدولة المصرية".

واستكمل: "القنوات إللي برا مش هتبطل هوهوة ضد مصر، وإعلاميها عملون موظفين ضد مصر؛ لإسقاط الدولة المصرية"، موضحًا أن الإعلام المعادي الموجه ضد مصر يحاول إسقاط الدولة المصرية، وليس الرئيس المصري، مؤكدًا أن مصر تتقدم يوميًا، ولن تكون مثل باقي الدول.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هيلاري كلينتون طلبت من المعزول محمد مرسي إعادة هيكلة وازارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الإرهابي محمد البلتاجي قدم مشروع قانون في مجلس الشعب الإخواني لهيكلة وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن الأجهزة السيادية في الدولة تحميها من أي مخططات خارجية.

وأشار إلى أن هيلاري كلينتون قالت لـ محمد مرسي: هبعتلك وفود أمنية أمريكية لهيكلة جهاز الشرطة المصري"، معلقًا: "هو في أكثر من كده خيانة وتجسس"، مضيفًا أن الإخوان كانوا يقولون لأمريكا سمعًا وطاعة، لافتًا إلى أن محمد مرسي لم يصدر أي تصريح ضد إسرائيل خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوضع الاقتصادي في مصر أفضل من دول كثيرة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على الأمن والاستقرار اليوم، ولذلك العدو يلعب على حالة الاستقرار؛ لإحداث حالة من عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن وثائق هيلاري كلينتون المسرية تكشف عن ضخ 100 مليون دولار من قطر لتمويل قناة للجماعة الإرهابية يرأسها الإرهابي خيرت الشاطر.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2012 اتهم إدارة أوباما بأنها مولت ما حدث في الربيع العربي بقيمة مليار و300 مليون دولار.

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