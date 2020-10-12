"يحتفلون بالعمليات الإرهابية".. صحفي عائد من قطر يفجر مفاجآت عن الإعلام المعادي

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قال نبيل مصطفى، الصحفي العائد من إعلام الخونة بـ قطر، إنه كان يعمل بجريدة الشرق القطرية، وكان يعمل في شركة كبرى لتوزيع الصحف في قطر، لافتًا إلى أن جريدة العربي الجديد هدفها الهجوم على الدولة المصرية، وأن العديد من العاملين في جريدة العربي الجديد عليهم أحكام ضد مصر، مشيرًا إلى أن مسئولي العربي الجديد "المعادية لمصر" طلبوا منه توزيع الجريدة في مصر وفي الدول العربية بشكل موسع.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، أنه خاطب الأهرام لطباعة العربي الجديد بها، ولكن عندما علم بدورها التحريضي ضد مصر اعتذر، وتم القبض عليه في قطر وتدخل الخارجية المصرية لإعادته، لافتًا إلى أن الإرهابيان طارق الزمر وعاصم عبد الماجد لديهما أعمدة رئيسية داخل جريدة الشرق.





وأشار الصحفي، إلى أن قطر دويلة ليس لديها أي مساحة من الحرية أو الديموقراطية، متابعًا: "مفيش أي قطري يقدر يفتح بؤه في قطر"، لافتًا إلى أن حمد بن خليفة عندما تولى الحكم ألغى منصب المفتي في قطر، وأصبح الإخوان والقرضاوي بديلًا عنه.



وأضاف أن التعليمات التي تصدر للإعلام الإخواني هو الهجوم على الدولة المصرية لنشر الفوضى، لافتًا إلى أن بعض الموضوعات داخل الإعلام الإخوان كانت تحتوي على شفرات لعناصرها في مصر لتنفيذ أعمال إرهابية، لافتًا إلى أن الإرهابيان طارق الزمر وعاصم عبد الماجد لديهما أعمدة رئيسية داخل جريدة الشرق.





وقال نبيل مصطفى، إن العاملون في الإعلام الإخواني يحتفلون بكل عملية إرهابية تحدث في مصر، متابعًا: "كل عملية إرهابية راح فيها شهداء من القوات المسلحة كانوا بيجيبوا تورتة ويحتفلوا ويهنئوا بعضهم على جثث الشهداء"، مضيفًا أن مساندة المصريين لبلدهم ورئيسهم بمثابة جريمة في قطر، لافتًا إلى أنه حينما عارض الإخوان وأيد الدولة المصرية تم التنكيل به داخل قطر.



وتابع أنه دفع ثمن مساندته للدولة المصرية بالسجن داخل قطر، لافتًا إلى أن السجون القطرية مليئة بالقطريين المعاديين لتميم، مؤكدًا أنه لا يوجد إعلام حر داخل قطر، لافتًا إلى أن مدير عام قناة الجزيرة الإرهابية ضابط في المخابرات القطرية.



وذكر "مصطفى"، أن الصحفي القطري جابر الحرمي الذي يهاجم مصر هو ضابط في المخابرات القطرية، موضحًا أن الديوان الأميري القطري هو الذي يتحكم في الإعلام القطري المعادي للدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك تمجيد في الديكتاتور أردوغان داخل الإعلام القطري.



وأضاف الصحفي العائد من إعلام الخونة بـ قطر، ـن قطر تحمل الكره والحقد للدولة المصرية لسبب واحد، وهو أن أسقطت الإخوان باعتبارها دولة إخوانية، لافتًا إلى أن تميم بايع الإخوان أمام القرضاوي منذ أن كان لديهم 14 عامًا، متابعًا: "فيه ناس من الشعب القطري مش لاقية لقمة العيش، وبياخدوا زكاة رمضان"، لافتًا إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية والتركية تغطي مساحة كبيرة من دويلة قطر.



واستكمل: "الإخوان متواجدين في قطر بشكل بشع، وقطر دولة إخوانية بكل مفاصلها ويحكمها الإخوان".

