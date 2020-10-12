مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد جميع عشاق الساحرة المستديرة لعودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 أكتوبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي للمنتخبات.


ويجلس على عرش ترتيب البريميرليج فريق ايفرتون برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه أستون فيلا برصيد 9 نقاط، وذلك بعد مرور أربع جولات من بداية المنافسة. 



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة المقبلة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 



إيفرتون × ليفربول. 

ساوثهامبتون × تشيلسي. 

شيفيلد يونايتد × فولهام. 

مانشستر سيتي × أرسنال. 

نيوكاسل × مانشستر يونايتد. 

بيرنلي × وست بروميتش. 

ليستر سيتي × أستون فيلا.
 
كريستال بالاس × برايتون.
 
توتنهام هوتسبير × وست هام. 

ليدز يونايتد × ولفرهامبتون. 


وفي الجولة الماضية نجح فريق توتنهام في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بستة أهداف دون رد.




 بينما تعرض ليفربول حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة البريمييرليج للهزيمة على يد أستون فيلا بنتيجة 7-2، استطاع الدولي محمد صلاح تسجيل الهدفين.

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