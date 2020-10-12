موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

Ali Shihata

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الانفراد بالمركز الثاني، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود





زمن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود





وتنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر فضائية أون تايم سبورت 1 .





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.



