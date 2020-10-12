موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
Ali Shihata
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الانفراد بالمركز الثاني، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

زمن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وتنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر فضائية أون تايم سبورت 1 .

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

أخبار تهمك

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة": تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ ساعة و 26 دقيقة

الباز عن محاضرة رئيس الوزراء: "ماتبصوش للماضي مش هنحكي في المحكي" (فيديو)

منذ نصف ساعة

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد خالد صالح ينشر صورة تخيلية لوالده في عقد قرانه ويعلق: "صورة غالية عليا أوي"

منذ ساعة و 23 دقيقة

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق من الرجاء المغربي على انتقال بدر بانون للأهلي

منذ أقل من ساعة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 5 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

11:55 م

أحمد خالد صالح ينشر صورة تخيلية لوالده في عقد قرانه ويعلق: "صورة غالية عليا أوي"

12:47 ص

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

11:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»