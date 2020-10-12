الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر من هذه الظاهرة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، والطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر من هذه الظاهرة

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