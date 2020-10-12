نيفين جامع: " مصر ما عندهاش أي مشكلة في الدواء"

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قالت نيفين جامع، وزير الصناعة، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم وضع شروط وضوابط لمنع حدوث أي نقص بالأدوية، لافتة إلى أن الوزارة تنسق بين كافة الوزارات في الملفات المشتركة، خاصة إذا كان هذا الملف يخص المواطن بشكل مباشر.



ولفتت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن مصر دولة متميزة في صناعة الدواء، ويتم العمل حاليًا على فتح الأسواق الافريقية للمنتجات المصرية من الأدوية، معقبة: "الحمد الله مصر ما عندهاش أي مشكلة في الدواء..الحمد لله".









وأشارت إلى أن الدواء المصري متميز جدًا ويكفي السوق المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مجموعة متميزة من الأطباء ومصانع الادوية المتميزة جدًا.





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تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 35892 عبوة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسكندرية.



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (صاحب شركة أدوية) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية المهربة مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون ترخيص من الجهات المختصة، داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ولا تتوافر بها الإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بالمخالفة للقانون.







عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (المدير المسئول) وتم ضبط (35892) عبوة من الأدوية المتنوعة "مضادات حيوية – أدوية تخسيس – أدوية لعلاج البرد – منشطات جنسية – مُكملات غذائية – فيتامينات" مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وبعضها منتهى تاريخ الصلاحية وغير صالح للإستخدام.





