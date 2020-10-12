تعليق من الرجاء المغربي على انتقال بدر بانون للأهلي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعرب سعيد وهبة، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء الغربي عن سعادته البالغة بالتتويج بالدوري المغربي.

وقال سعيد وهبة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " لاعبو الفريق سعداء بتحقيق الدوري المغربي 
وسنبدأ الاستعداد للزمالك بداية من الغد".

وعن إنضمام بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي إلى النادي الأهلي، علق: "نحن نركز في بطولة دوري أبطال إفريقيا ونمتلك عدد كبير من اللاعبين الجديدن ضمن صفوفنا".
وأتم: "لم نتحدث عن رحيل بدر بانون إلى صفوف النادي الأهلي إلا بعد انتهاء فعاليات دوري أبطال إفريقيا".

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