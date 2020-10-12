"البيئة" تكشف سر انتحار 11 دولفين على سواحل البحر الأحمر

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علق الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، على نفوق 11 دولفين على سواحل البحر الاحمر، قائلاً: "هذه ظاهرة عالمية وليست أمرًا قاصر على مصر"، مشددًا على نفوق 11 دولفين على السواحل المصرية، تعد الأول من نوعها على السواحل المصرية.



وتابع "سالم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،:"خلال العام الماضى انتحر أكثر من 650 دلفين على الشواطئ الامريكية والكندية من ذات النوع الذى انتحر بمصر"، لافتَا إلى أن ظاهرة الانتحار الجماعي للدلافين تخضع للدراسة والبحث في مختلف بلدان العالم ورغم ذلك الأسباب غير معلومة.



ولفت "سالم"، إلى نفوق 11 دولفين في البحر الأحمر، تخضع الآن للدراسة، الآن وضعنا كافة الاحتمالات في الاعتبار مثل الأنشطة البشرية القائمة على الصيد غير القانوني أو أي أعمال صادرة من الاستخدامات البشرية بالإضافة إلى احتمالية وجود خطأ ماء صدر من هذا القطيع للدلافين أدت إلى وفاته.



وكشف عن أنه فور دراسة المنطقة التي وقع بها الحادث تبين أن المكان له طبيعة خاصة ومحاط بالشعاب المرجانية من كل جوانبه باستثناء فتحة ضيقة جدًا ومن المتوقع أن يكون دخلت هذه الدلافين إلى هذه المنطقة المغلقة خلال فترة المد،وتابع:"وللأسف نظرًا لطبيعة المنطقة وضحالة المياه أدى إلى نفوقهم".

