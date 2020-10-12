تعرف على سبب اختفاء السحابة السوداء

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تملك نحو 32% من إجمالي إنتاج محصول الارز على مستوى الجمهورية، وهذا يخلف قدر كبير من المخلفات الزراعية "قش الأرز"، لذلك انتهجت الدولة نهجًا جيدًا قضى على الظاهرة، من خلال وضع أليات للتخلص من المخلفات الزراعية الناجمة عن قش الارز، وتجميع هذه المخلفات بالتنسيق بين المحليات والمحافظة ووزارة البيئة.



وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم عبر برنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء الأحد، أوزيرة البيئة زارت المحافظة مؤخرًا، وعاينت بنفسها مواقع تجميع قش الأرز، مشيرًا إلى أنه الان بات هناك عائدًا ماليًا للفلاح نظير قيامه بتجميع هذه المخلفات في المواقع المحددة، وبالتالي يكون لديه هدف تشجيع حيث أنه في السابق كان الفلاح يقوم باستخدام جزء من مخلفات قش الارز في صورتين إما كعلف لماشيته أو كسماد لأرضه على أن يتم حرق " المكشوف " من هذه المخلفات.





وأشار إلى أن وجود عائد مالي للفلاح نظير قيامه بتجميع هذه المخلفات وعدم حرقها تحولت الظاهرة السلبية الناجمة عن حرق هذه المخلفات وتحويلها لسحابة سوداء كنا نعاني منها لسنوات، وتحولت لشيء إيجابي حصل منه الفلاح على عائد إيجابي، مؤكدًا أن ظاهرة السحابة السوداء في سبيلها للانتهاء وستصبح جزء من الماضي.



ولفت إلى أن هذه المخلفات تستخدم فيما بعد لمنشئات صناعية لتحويلها لمنتجات خشبية او سماد عضوي، مما أسهم في القضاء حتى الان على 90% من الظاهرة، ويتبقى بعض المزارعين الذين يتبقى لديهم بعض المخلفات الزراعية التي لا يقوموا بنقلها ويحرقونها وهؤلاء يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.





