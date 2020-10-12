جلسة حاسمة فى بيراميدز لتحديد مصير رجب بكار
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
محمد جمال
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يرغب النادى الأهلى والزمالك فى التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل وهو رجب بكار نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.
وكشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن موقف رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.
وأكد النحاس في تصريحات لبرنامج" نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سنعقد جلسة مع مسئولي بيراميدز لتحديد مصير اللاعب في الفترة المقبلة فهناك حالة من العند الغير مبرر تجاه اللاعب ولكن سنتوصل إلى حل بالتراضي في تلك الجلسة فمسئولي بيراميدز يتعاملون بمنتهى الاحترام".
وتابع: "رجب بكار لم يتلقى عروض رسمية من ناديي الأهلي والزمالك رغم كل الأنباء التي تتردد".
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