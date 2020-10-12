عودة المياه لحدائق القبة والعباسية ومناطق أخرى بعد انقطاعها 6 ساعات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:22 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهره للمنطقة الشماليه، وبحضور اللواء وليد عبد الحميد رئيس حي حدائق القبه، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركه مياه القاهرة، أعمال اصلاح خط مياه 1200 مللي.


وأكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهره للمنطقة الشمالية، أنه تم الانتهاء من اصلاح خط المياه قطر ١٢٠٠ مللي، وجاري عوده المياه المناطق المنقطع عنها الخدمة.

يذكر أن المياه انقطعت عن حدائق القبة والعباسية وشبرا والساحل والزواية والشرابية لمدة زادت عن ٦ ساعات بسبب كسر الماسورة.

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