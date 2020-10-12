بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، حسم صفقة أجنبية، ولكن سيتم ضمها رسميا، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أن الأهلي أتم تعاقده مع جناح أجنبي وليس أفريقيًا ولكنه يلعب ضمن صفوف أحد الأندية الأفريقية، موضحا أنه سينتقل للأحمر في يناير المقبل حسب اتفاق الطرفين.

جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية ربطت ما ذكره أحمد شوبير بالأوروجوياني سيرينو، جناح صن دوانز الجنوب أفريقي، والذي يرغب في اللعب للأهلي تحت قيادة مديره الفني السابق بيتسو موسيماني.

يشار إلى أن الأهلي قد حسم صفقة ضم بدر بانون لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، على أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي تعادل سلبيا أمس الأحد، أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

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