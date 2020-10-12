مارك حاتم لـ "الفجر الفني": لم يزعجني تجاهل لجنة تحكيم "ذا فويس سينيور لي" وهذه حقيقة تعرض والدتي للظلم بالبرنامج (حوار)

في البداية.. حدثنا كيف استقبلت قرار والدتك للمشاركة في ذا فويس سينيور؟ وهل اعترضت على قرارها؟







هل قمت بتدريبها على الاغنية قبل البرنامج؟

نعم، فأنا مدرب صوت بجانب كوني مطرب ومهندس، وقمت بتدريبها ولكن الوقت لم يكن كافي ولاسيما وأن تدريب شخص متقدم بالعمر يكون صعب لأن صبره بيكون قليل.





برأيك.. هل تعرضت والدتك للظلم من قبل لجنة التحكيم؟

لا أسميه ظلم لأن الفن هو ذوق خاص، وهذا هو رأي لجنة التحكيم وأنا أحترمه.





عدد كبير من متابعي البرنامج تساءلوا عن سر عدم تعرف لجنة التحكيم عليك.. برأيك هل تعمدوا ذلك كما يقول البعض؟

بكل صراحة، لا أعرف إذا كانوا متعمدين هذا الشئ أم لا، ولكني لم أنزعج منهم بكل بساطة لأن اهتمامي الأكثر بالفن الأجنبي أكثر من العربي، وجايز هم لايشاهدوا البرامج الأجنبية مثل ذا فويس فرنسا و Dancing with the stars، وأشكر كل الفنانين اللبنانيين الذين انزعجوا مما حدث.



هل بالفعل تم حذف أجزاء كبيرة من المشاهد الخاصة بك خلال الحلقة.. حدثنا عن التفاصيل؟

بالفعل حدث وتم حذف لقطات كثيرة؛ لأنني كنت متواجد على المسرح لأكثر من 20 دقيقة، ولكن هذا أمر طبيعي يحدث بكل البرامج؛ وهذه أشياء تتعلق بالمونتاج ومدة الحلقة وحصل معي نفس الأمر ببرنامج ذا فويس فرنسا.



مارك حاتم تألق في "ذا فويس" فرنسا ورفع إسم لبنان بالبرنامج.. ما هي خطتك للوصول بشكل أكبر للعالم العربي؟

لا يوجد لدي خطة لهذا الموضوع لأن الأغاني الأجنبية أشعر براحة أكبر عند تقديمها، ولا اعرف السر وراء ذلك وأعتقد أنني متأثر بالأفلام التي شاهدتها في طفولتي ولكن في العالم العربي أحيي عدة حفلات ولدي مشاريع كثيرة.



ماهي تحضيراتك الفنية المقبلة؟

قمت بكتابة عدة أغنيات ولكن لم أطرحهم حتى الآن لأن لبنان يمر بظروف صعبة، وبالنسبة لي أعتقد أن المهم حاليا هو مساعدة الناس لبعضها، ولدي أيضًا عدة تحضيرات ومشاريع خاصة بالشركة الخاصة بي في عدة دول حول العالم.



قمت بكتابة عدة أغنيات ولكن لم أطرحهم حتى الآن لأن لبنان يمر بظروف صعبة، وبالنسبة لي أعتقد أن المهم حاليا هو مساعدة الناس لبعضها، ولدي أيضًا عدة تحضيرات ومشاريع خاصة بالشركة الخاصة بي في عدة دول حول العالم. لا يوجد لدي خطة لهذا الموضوع لأن الأغاني الأجنبية أشعر براحة أكبر عند تقديمها، ولا اعرف السر وراء ذلك وأعتقد أنني متأثر بالأفلام التي شاهدتها في طفولتي ولكن في العالم العربي أحيي عدة حفلات ولدي مشاريع كثيرة. بالفعل حدث وتم حذف لقطات كثيرة؛ لأنني كنت متواجد على المسرح لأكثر من 20 دقيقة، ولكن هذا أمر طبيعي يحدث بكل البرامج؛ وهذه أشياء تتعلق بالمونتاج ومدة الحلقة وحصل معي نفس الأمر ببرنامج ذا فويس فرنسا. لا أسميه ظلم لأن الفن هو ذوق خاص، وهذا هو رأي لجنة التحكيم وأنا أحترمه.بكل صراحة، لا أعرف إذا كانوا متعمدين هذا الشئ أم لا، ولكني لم أنزعج منهم بكل بساطة لأن اهتمامي الأكثر بالفن الأجنبي أكثر من العربي، وجايز هم لايشاهدوا البرامج الأجنبية مثل ذا فويس فرنسا و Dancing with the stars، وأشكر كل الفنانين اللبنانيين الذين انزعجوا مما حدث.

أثارت الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس سينيور للمواهب فوق الستين عام، ضجة كبيرة وذلك بعد عرضه عبر فضائية MBC، وكان لظهور الفنان اللبناني مارك حاتم مذاقًا خاصًا، حيث جاء لتشجيع والدته وهي ضمن المواهب المشتركة بالبرنامج.ولكن عند ظهوره على المسرح لتوجيه التحية لوالدته التي لم يحالفها الحظ خلال البرنامج، لم يرحب به أعضاء لجنة التحكيم كفنان لبناني مشهور، ولم يتعرفوا عليه الأمر الذي اثار غضب عدد من الفنانين اللبنانيين وعلى رأسهم النجم باسم مغنية.وللوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة كواليس ما حدث معه، أجرى "الفجر الفني" اتصالًا مع الفنان مارك حاتم وكان لنا هذا الحوار معه..استقبلت قرارها بكل ترحيب ولم أعترض أبدا على ذلك، بل بالعكس قمت بتشجيعها، لأنني كنت أعلم أن أمنيتها أن تقف على المسرح وتغني ولكنها فضلت أن تبني أسرة وتكرس حياتها لعائلتها ولنا.