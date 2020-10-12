اللجنة الخماسية تكشف سبب عدم تحديد عدد اللاعبين الأجانب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشفت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شئون كرة القدم المصرية، أسباب عدم حسم عدد اللاعبين الأجانب حتى الآن، خلال الموسم الجديد.


ويبلغ عدد اللاعبين الأجانب خلال الموسم الجاري 4 لاعبين، بالإضافة إلى لاعب آخر يعامل معاملة اللاعب المحلي، يكون من شمال أفريقيا أو سوريا أو فلسطين.


وأكد وليد العطار، المدير التنفيذي لإتحاد الكرة، أن اللجنة تفضل ترك الأمر أمام الإتحاد الجديد بعد عقد الإنتخابات.


وأوضح، أن اللجنة ترى ضرورة منح الاختيار للاتحاد الجديد، حيث ترى اللجنة أنه يجب تقليص العدد إلى 3 بينما قد يرى الاتحاد الجديد بقاء الوضع الحالي.

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