"فخور بيكم".. أحمد سعد يشيد بأداء أبطال مسرحية "صباحية مباركة"

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شارك النجم أحمد سعد محبيه بمجموعة من الصور التي جمعته بأبطال مسرحية صباحية مباركة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعلق أحمد سعد على الصور وقال: "امبارح كنت في مسرحية صباحية مباركة بصراحة ضحك موت.. مسرحية خطيرة.



وأضاف: "أنا فخور بكل ابطال العرض حقيقي انتو تشرفو على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وصميدة، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى.



ومازال الفنان أحمد سعد، يحصد ثمار نجاح اغنيته الجديدة والتي حملت عنوان بصرة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وحققت نسب مشاهدة عالية.



وهي من كلمات مصطفي حسين، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة.



ولاقت الأغنية تفاعلًا كبيرا من قبل عشاق أحمد سعد ممن أشادوا بجمال الكلمات والألحان وأثنوا على أداءه الرائع.



وتقول كلمات الاغنية “كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيه يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس.