إصابة نجم جديد من ليفربول بفيروس كورونا
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
عبدالقادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية اليوم، تعرض نجم ليفربول للإصابة بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده مع منتخب بلاده.
وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلاً عن موقع "Foot224" الفرنسي، فإن نابي كيتا، لاعب ليفربول ومنتخب غينيا، تعرض للإصابة بفيروس كورونا.
وأضافت، أن اللاعب ثبتت إيجابية عينته رفقة 4 من زملائه، وسيتم عزلهم إجبارياً.
ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن مواجهة فريقه المقبلة ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، في الدوري الإنجليزي.
ويعد إصابة كيتا بفيروس كورونا، هي الرابعة بين لاعبي الفريق، بعد تياجو ألكانتارا، ساديو ماني، وتسيميكاس.
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