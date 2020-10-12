المتحدة للإعلام: فخورون بإشادة الرئيس بمسلسل الاختيار.. والتكريم وسام على صدورنا

قال حسام صالح، المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه فخور بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسلسل الاختيار خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32.





وأضاف "صالح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "عندي مشاعر من الفخر والاعتزاز بالعمل وان المنظومة الموجودة في الشركة المتحدة عرفت تقدم حاجة لمصر في هذا الإطار".





وتابع "هذا التكريم من الرئيس وسام على صدرنا، ومطالبته بالإكثار من هذه الأعمال في المستقبل تأكيد على دور الفن كسلاح قوي لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس".





كما وجه المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للقوات المسلحة لما قدمته من مساعدة في خروج هذا المسلسل بهذه الصورة، مؤكدًا على تأثيره الكبير في وعي الشعب المصري.





وكان تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محاولات دول الشر بالعبث بشعب مصر، لهدم أمن واستقرار البلاد، قائلًا؛ إنه كانت هناك حروب ومواجهات تتم قبل ذلك لإسقاط الدولة وهزيمتها، وكانت هناك حروب مباشرة بشكل أو بآخر، لكن الآن يوجد أجيال جديدة من الحروب تتعامل مع قضايانا وتعيد تصديرها للرأي العام في مصر.





وتابع السيسي؛ هناك محاولات لناس عاوزين يخلوا الرأي العام أداة التدمير في الدولة في أعقاب 2011"، موضحًا قعدت مع كتير من الرجال السياسة والمثقفين واتكلمت معاهم على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قد ما هي قضية فهم حقيقي".





وحذر السيسي، المصريين من المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج.





وتابع؛ "أنتم دايمًا مستهدفين.. وبالمناسبة عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكم ده.. كل يوم.. اتصالحوا!.. أنا مقدرشى أتصالح.. مقدرش اتصالح مع اللي عاوز يهد بلادي ويؤذى شعبي وولادى".



