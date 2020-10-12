صفاء جلال تهنئ رنا سماحة على خطبتها من سامر أبو طالب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة صفاء جلال، علي تهنئة رنا سماحة علي خطوبتها علي الملحن سامر أبو طالب.

ونشرت صفاء صورة تجمعها بالفنانة رنا سماحة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت صفاء علي الصورة وكتبت: "ألف مبروك خطوبة الجميلة رنا سماحة وسامر أبو طالب".

وفي سياق متصل احتفلت الفنانة رنا سماحة أمس السبت بخطوبتها علي الملحن سامر أبو طالب في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا.

وشاركت رنا سماحة جمهورها بصورة أمس من حفل خطبتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رنا على الصورة وكتبت : الحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات .. ادعولنا دعوة حلوة.

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