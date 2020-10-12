خبير أمن المعلومات: الحروب الآن ليست بالدبابات.. ولكنها باستخدام التكنولوجيا
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:38 ص
شيماء حسن
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قال محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم السيبرانية، إن الحروب الحالية ليس حروب بالدبابات والسلاح، ولكنها حروب الجيل الرابع والخامس، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحة المعركة الجديدة.
وأضاف "الجندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الوعي هو الركيزة الرئيسية لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.
وتابع "أصبحت التكنولوجيا هي التي تسوقنا حاليًا، وأعداء الدولة يستخدموها لنشر الشائعات"، مؤكدًا على ضرورة أن يواجه الإعلام التقليدي مثل هذه المنصات الالكترونية.
وكان تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محاولات دول الشر بالعبث بشعب مصر، لهدم أمن واستقرار البلاد، قائلًا؛ إنه كانت هناك حروب ومواجهات تتم قبل ذلك لإسقاط الدولة وهزيمتها، وكانت هناك حروب مباشرة بشكل أو بآخر، لكن الآن يوجد أجيال جديدة من الحروب تتعامل مع قضايانا وتعيد تصديرها للرأي العام في مصر.
وتابع السيسي؛ هناك محاولات لناس عاوزين يخلوا الرأي العام أداة التدمير في الدولة في أعقاب 2011"، موضحًا قعدت مع كتير من الرجال السياسة والمثقفين واتكلمت معاهم على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قد ما هي قضية فهم حقيقي".
وحذر السيسي، المصريين من المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج.
وتابع؛ "أنتم دايمًا مستهدفين.. وبالمناسبة عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكم ده.. كل يوم.. اتصالحوا!.. أنا مقدرشى أتصالح.. مقدرش اتصالح مع اللي عاوز يهد بلادي ويؤذى شعبي وولادى".
واستكمل الرئيس: "طيب مش بيقولوا الصلح خير طيب مبتصالحش ليه.. لو اختلف معايا اختلاف على أد الاختلاف أهلا وسهلا، لكن لو عايز تدمر وتخرب وتقتل أصالحك إزاي، أنا وشعب مصر هان عليك، الأطفال والسيدات والكبار هانوا عليك ومستعد تشردهم وتوديهم يقتلوا أو يبقوا لاجئين ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر، لو قولت كده هقول والله ضميرك ودينك وإنسانيتك موجودة لكن انت مبتعملش كده، لا عندك دين ولا ضمير ولا إنسانية".
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