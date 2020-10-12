خبير أمن المعلومات: الحروب الآن ليست بالدبابات.. ولكنها باستخدام التكنولوجيا

قال محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم السيبرانية، إن الحروب الحالية ليس حروب بالدبابات والسلاح، ولكنها حروب الجيل الرابع والخامس، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحة المعركة الجديدة.





وأضاف "الجندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الوعي هو الركيزة الرئيسية لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.





وتابع "أصبحت التكنولوجيا هي التي تسوقنا حاليًا، وأعداء الدولة يستخدموها لنشر الشائعات"، مؤكدًا على ضرورة أن يواجه الإعلام التقليدي مثل هذه المنصات الالكترونية.





وكان تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محاولات دول الشر بالعبث بشعب مصر، لهدم أمن واستقرار البلاد، قائلًا؛ إنه كانت هناك حروب ومواجهات تتم قبل ذلك لإسقاط الدولة وهزيمتها، وكانت هناك حروب مباشرة بشكل أو بآخر، لكن الآن يوجد أجيال جديدة من الحروب تتعامل مع قضايانا وتعيد تصديرها للرأي العام في مصر.





وتابع السيسي؛ هناك محاولات لناس عاوزين يخلوا الرأي العام أداة التدمير في الدولة في أعقاب 2011"، موضحًا قعدت مع كتير من الرجال السياسة والمثقفين واتكلمت معاهم على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قد ما هي قضية فهم حقيقي".





وحذر السيسي، المصريين من المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج.





وتابع؛ "أنتم دايمًا مستهدفين.. وبالمناسبة عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكم ده.. كل يوم.. اتصالحوا!.. أنا مقدرشى أتصالح.. مقدرش اتصالح مع اللي عاوز يهد بلادي ويؤذى شعبي وولادى".



