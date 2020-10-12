خبير أمن المعلومات: الحروب الآن ليست بالدبابات.. ولكنها باستخدام التكنولوجيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:38 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم السيبرانية، إن الحروب الحالية ليس حروب بالدبابات والسلاح، ولكنها حروب الجيل الرابع والخامس، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحة المعركة الجديدة.

وأضاف "الجندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الوعي هو الركيزة الرئيسية لمواجهة حروب الجيل الرابع والخامس.

وتابع "أصبحت التكنولوجيا هي التي تسوقنا حاليًا، وأعداء الدولة يستخدموها لنشر الشائعات"، مؤكدًا على ضرورة أن يواجه الإعلام التقليدي مثل هذه المنصات الالكترونية.

وكان تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محاولات دول الشر بالعبث بشعب مصر، لهدم أمن واستقرار البلاد، قائلًا؛ إنه كانت هناك حروب ومواجهات تتم قبل ذلك لإسقاط الدولة وهزيمتها، وكانت هناك حروب مباشرة بشكل أو بآخر، لكن الآن يوجد أجيال جديدة من الحروب تتعامل مع قضايانا وتعيد تصديرها للرأي العام في مصر.

وتابع السيسي؛ هناك محاولات لناس عاوزين يخلوا الرأي العام أداة التدمير في الدولة في أعقاب 2011"، موضحًا قعدت مع كتير من الرجال السياسة والمثقفين واتكلمت معاهم على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قد ما هي قضية فهم حقيقي".

وحذر السيسي، المصريين من المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج.

وتابع؛ "أنتم دايمًا مستهدفين.. وبالمناسبة عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكم ده.. كل يوم.. اتصالحوا!.. أنا مقدرشى أتصالح.. مقدرش اتصالح مع اللي عاوز يهد بلادي ويؤذى شعبي وولادى".

واستكمل الرئيس: "طيب مش بيقولوا الصلح خير طيب مبتصالحش ليه.. لو اختلف معايا اختلاف على أد الاختلاف أهلا وسهلا، لكن لو عايز تدمر وتخرب وتقتل أصالحك إزاي، أنا وشعب مصر هان عليك، الأطفال والسيدات والكبار هانوا عليك ومستعد تشردهم وتوديهم يقتلوا أو يبقوا لاجئين ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر، لو قولت كده هقول والله ضميرك ودينك وإنسانيتك موجودة لكن انت مبتعملش كده، لا عندك دين ولا ضمير ولا إنسانية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الحروب

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد خالد صالح ينشر صورة تخيلية لوالده في عقد قرانه ويعلق: "صورة غالية عليا أوي"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل من محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعتين

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق من الرجاء المغربي على انتقال بدر بانون للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

11:46 ص

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

11:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»