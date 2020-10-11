فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:55 م
محمد الصو
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استقر مجلس إدارة
النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتلقى الأنجولي
جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، عدة عروض أبرزها الدوري البرازيلي، من أجل
الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.
وحصل جيرالدو،
على بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال
إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء.
وتمسك اللاعب بالحصول
على قيمة عقده بالنادي كاملة من أجل الرحيل، أو الذهاب لنادي يحصل خلاله على نفس
القيمة التي يتقاضاها مع المارد الأحمر.