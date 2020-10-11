فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، عدة عروض أبرزها الدوري البرازيلي، من أجل الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

وحصل جيرالدو، على بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء.

وتمسك اللاعب بالحصول على قيمة عقده بالنادي كاملة من أجل الرحيل، أو الذهاب لنادي يحصل خلاله على نفس القيمة التي يتقاضاها مع المارد الأحمر.