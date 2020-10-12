أحمد خالد صالح ينشر صورة تخيلية لوالده في عقد قرانه ويعلق: "صورة غالية عليا أوي"

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شارك الفنان أحمد خالد صالح صورة من حفل عقد قرانه وظهر بالصورة برفقة زوجته هنادي مهنا ووالده الراحل خالد صالح ، وجاءت الصورة من تصميم المصمم الشهير خالد جابر.



وعبر أحمد عن سعادته بتلك الصورة وكتب : صورة غالية أوي علينا ربنا يسعدك ويطمنك علينا ويجعلك فخور بينا ومنعم يا أبويا يارب مثل ما إحنا طول الوقت فخورين وإنتمائنا إليك هو أكبر فخر وسعادة



وتابع قوله : تسلم إيدك يا مبدع علي إبداعك اللي يفرح القلب شكراً يا محمد يا مبدع.



يذكر أنه تم عقد قران هنادي مهنى على أحمد خالد صالح وسط حضور أفراد العائلتين وعدد من نجوم الفن.



وعقد القران في مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من أبرزهم الفنان محمد الشرنوبي.

