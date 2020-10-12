مختار نوح: حسم السيسي لملف التصالح مع الإخوان وضع نهاية لجميع التكهنات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال مختار نوح، القيادي الإخواني المنشق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم الموقف من التصالح مع أعداء الوطن ووضع نهاية لهذا السيناريو، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وضع نهاية للكثير من التكهنات التي روجت لها هذه الجماعة فيما يتعلق بملف المصالحة.

وأضاف "نوح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الحديث عن ملف التصالح يهدف إلى الضغط على العملاء الذين يتعاملون مع هذه الدول وتصويرها على أن الأمر قابل للتفاوض".

وتابع "لا يمكن التصالح مع من يريد الهدم والخراب لمصر، والمسألة ليست اختلاف في وجهات النظر، ولكنه صراع مع هذه الدول فهذا صراع بقاء وخيانة لا يجوز فيها الحديث مع هذه العصابات والجماعات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن الدول التي تعادي الوطن أصبحت تعرف قيمتها أمام مصر.

وكان تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محاولات دول الشر بالعبث بشعب مصر، لهدم أمن واستقرار البلاد، قائلًا؛ إنه كانت هناك حروب ومواجهات تتم قبل ذلك لإسقاط الدولة وهزيمتها، وكانت هناك حروب مباشرة بشكل أو بآخر، لكن الآن يوجد أجيال جديدة من الحروب تتعامل مع قضايانا وتعيد تصديرها للرأي العام في مصر.

وتابع السيسي؛ هناك محاولات لناس عاوزين يخلوا الرأي العام أداة التدمير في الدولة في أعقاب 2011"، موضحًا قعدت مع كتير من الرجال السياسة والمثقفين واتكلمت معاهم على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قد ما هي قضية فهم حقيقي".

وحذر السيسي، المصريين من المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج.

وتابع؛ "أنتم دايمًا مستهدفين.. وبالمناسبة عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكم ده.. كل يوم.. اتصالحوا!.. أنا مقدرشى أتصالح.. مقدرش اتصالح مع اللي عاوز يهد بلادي ويؤذى شعبي وولادى".

واستكمل الرئيس: "طيب مش بيقولوا الصلح خير طيب مبتصالحش ليه.. لو اختلف معايا اختلاف على أد الاختلاف أهلا وسهلا، لكن لو عايز تدمر وتخرب وتقتل أصالحك إزاي، أنا وشعب مصر هان عليك، الأطفال والسيدات والكبار هانوا عليك ومستعد تشردهم وتوديهم يقتلوا أو يبقوا لاجئين ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر، لو قولت كده هقول والله ضميرك ودينك وإنسانيتك موجودة لكن انت مبتعملش كده، لا عندك دين ولا ضمير ولا إنسانية".

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