عضو مجلس شيوخ: تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في تأهيل كوادرها

قال المهندس محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب، والمتحدث باسم وزارة الري، إن طموح الإنسان الشخصي ليس جريمة، وليس عيبًا في أن يتطلع إلى تطوير نفسه، وأن يطمح لشغل منصب ما أو الترشح في عضوية برلمان أو مجلس شيوخ.





وتابع "السباعي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد: "كل إنسان له هدف شخصي وطموح والإنسان الذي يعيش بلا هدف شخصي يكون عنده مشكلة وده مش عيب وهذا من أهداف التنسيقية أن تكون مظلة تضم شباب طموحين لشغل مناصب معينة سواء في البرلمان أو الشيوخ والمحليات أيضًا".





وأضاف: "هناك مثال قوي يؤكد عدم تضارب المصلحة الشخصية والطموح مع المصلحة العامة، وبمتابعة حملات المرشحين الان في مجلس النواب من أعضاء التنسيقية سنجد أنه يمكن أن يكون هناك مرشح عن تيار، ومرشح اخر من نفس التنسيقية من تيار أخر مختلف معه أيدولوجيًا، وأنا أقف معه في نفس الوقت حتى ينجح ويمثلني لاني اثق في فكره حتى لو إختلفت معه ايدولوجيًا، ففكرة الطموح ليست جريمة وإذا كان شعار "الشباب قادم " يستحق التطبيق فينبغي أن يؤهل بشكل جيد، وهذا ما حققته تنسيقية الاحزاب عبر مبادراتها وأوراقها البحثية والتأهيل لان يكون جديرًا بمنصبه.





وكان قال أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إنه عندما قامت تنسيقة شباب الأحزاب بإختيار مرشحيها في القائمة الوطنية لدعم مصر بانتخابات مجلس النواب، كان بناء عن دورهم الحقيقي في الشارع.





وأكد فتحي، خلال لقاءه عبر قناة "النيل للأخبار"، أنه تم اختيار 284 مرشح عن القائمة الوطنية لدعم مصر تم اختيارهم لحل مشاكل وهموم المواطنين اليومية، موضحا أنه يجب علي عضو البرلمان العمل من خلال وزارة التجاة والصناعة وومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.



