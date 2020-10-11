تعرف على فرص الصعود والهبوط بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث



وكانت الجولة 25 قد شهدت إحراز 17 هدف فى 6 مباريات .



ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .



1 - عاملين غارب 46 نقطة .



2 - سمسطا 45 نقطة .



3 - مطرطارس 41 نقطة .



4 - الواسطى 39 نقطة .



5 - راس غارب 39نقطة .



6 - طامية 36 نقطة .



7- ابشواى 28 نقطة .



8 - مركز شباب الفيوم 27 نقطة .



9 - ابو كساة 27 نقطة



10 - اطسا 26 نقطة .



11 - ناصر بنى سويف 20 نقطة



12 - سنورس 19 نقطة



13 - ببا الرياضى 12 نقطة

انتهت 25 جولة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات البحر الاحمر والفيوم وبنى سويف ، ومع تبقى جولة وحيدة بالبطولة انحصرت المنافسة على خطف بطاقة الصعود بين فريقى عاملين غارب وسمسطا .فرص الصعود :عاملين غارب يحتل صدارة المجموعة برصيد 46 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن منافسه سمسطا .ولدى عاملين غارب فرصتان يتمثلان فى تحقيق الفوز أمام ضيفه سمسطا بالجولة القادمة أو تحقيق التعادل .سمسطا يحتل المركز الثانى برصيد 45 نقطة ويمتلم فرصة وحيدة للصعود وذلك بتحقيق الفوز أمام عاملين غارب .موقف الهبوطإذا ما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تطبيق هبوط اربع فرق بالتالى يتبين هبوط فرق ببا الرياضى وسنورس وناصر بنى سويف ويتبقى فريق سيتحدد بالجولة القادمة ما بين فرق اطسا وأبو كساه ومركز شباب الفيوم وابشواى .مباريات الجولة الختامية والمقرر إقامتها السبت القادم :عاملين غارب يستضيف سمسطا .مركز شباب سنورس يستضيف مركز شباب الفيوم .مطرطارس يستضيف ابو كساة .اطسا يستضيف راس غارب .الواسطى يستضيف طامية .فيما لن يلعب ابشواى مباريات بتلك الجولة .ناصر بنى سويف يستضيف ببا الرياضى