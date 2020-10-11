تعرف على فرص الصعود والهبوط بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements


انتهت 25 جولة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات البحر الاحمر والفيوم وبنى سويف ، ومع تبقى جولة وحيدة بالبطولة انحصرت المنافسة على خطف بطاقة الصعود بين فريقى عاملين غارب وسمسطا .

فرص الصعود :

عاملين غارب يحتل صدارة المجموعة برصيد 46 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن منافسه سمسطا .

ولدى عاملين غارب فرصتان يتمثلان فى تحقيق الفوز أمام ضيفه سمسطا بالجولة القادمة أو تحقيق التعادل .

سمسطا يحتل المركز الثانى برصيد 45 نقطة ويمتلم فرصة وحيدة للصعود وذلك بتحقيق الفوز أمام عاملين غارب .

موقف الهبوط

إذا ما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تطبيق هبوط اربع فرق  بالتالى يتبين هبوط فرق ببا الرياضى وسنورس وناصر بنى سويف ويتبقى فريق سيتحدد بالجولة القادمة ما بين فرق اطسا وأبو كساه ومركز شباب الفيوم وابشواى .

مباريات الجولة الختامية والمقرر إقامتها السبت القادم :

عاملين غارب يستضيف سمسطا .

مركز شباب سنورس يستضيف مركز شباب الفيوم .

مطرطارس يستضيف ابو كساة .

اطسا يستضيف راس غارب .

الواسطى يستضيف طامية .

فيما لن يلعب ابشواى مباريات بتلك الجولة .

ناصر بنى سويف يستضيف ببا الرياضى 

وكانت الجولة 25 قد شهدت إحراز 17 هدف فى 6 مباريات .

ترتيب المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

1 - عاملين غارب 46 نقطة .

2 - سمسطا 45 نقطة .

3 - مطرطارس 41 نقطة .

4 - الواسطى 39 نقطة .

5 - راس غارب 39نقطة .

6 - طامية 36 نقطة .

7- ابشواى 28 نقطة .

8 - مركز شباب الفيوم 27 نقطة .

9 - ابو كساة 27 نقطة

10 - اطسا 26 نقطة .

11 - ناصر بنى سويف 20 نقطة

12 - سنورس 19 نقطة

13 - ببا الرياضى 12 نقطة

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عمرو السولية يتعرض للطرد في مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 3 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 12 ساعة

كهربا يتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء أشعة بعد الإصابة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ 43 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أداء متباين لسعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020

منذ ساعة

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

11:55 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

11:33 م

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»